Иоанн Павел II может быть объявлен блаженным Католической Церкви

Ватиканский аналитик Андре Торниелли сообщил, что уже сделан первый шаг на пути к беатификации Иоанна Павла II. Он отметил, что представители Конгрегации по делам канонизации святых дали «зеленый свет» для декларации «героических добродетелей» покойного понтифика. Об этом сообщает Седмица.Ru.

А.Торниелли добавил, что недостает лишь подписи Папы Бенедикта XVI для того, чтобы эта декларация стала официальной, отмечая, что это "может произойти во время Рождественского периода, когда префект Конгрегации по делам канонизации святых архиепископ Анджело Амато включит ее в повестку дня." Как только этот декрет будет подписан, говорит он, Папа Войтыла получит титул "блаженный".

Для продолжения процесса беатификации необходимым условием является подтверждение чуда, совершенного по заступничеству Иоанна Павла II. Исцеление французской монахини от болезни Паркинсона, может стать чудом, признанным Конгрегацией.

"Дело сначала проанализируют врачи Конгрегации по делам канонизации святых, потом теологи, а в конце - кардиналы. Лишь тогда, после окончательного подтверждения Бенедиктом XVI, Папа Войтыла может быть беатифицирован" - объясняет Торниелли.