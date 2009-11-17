Священник УГКЦ будет осуществлять опеку над миротворцами

13 ноября 2009 года состоялся заключительный этап ротации национальной составляющей “УкрПолбата”. В этот день в Косово комбинированным транспортом отправились 98 украинских миротворцев, в том числе и священнослужитель Украинской Греко-Католической Церкви, о. Игорь Федоришин, который будет осуществлять душпастирскую опеку над украинскими миротворцами.

Об этом сообщает Департамент информации УГКЦ.

Отец Игорь является главным военным капелланом Бучацкой Епархии УГКЦ. Он проходил службу в Афганистане, поэтому очень хорошо знает жизнь военнослужащих и те задания, которые положены на миротворческий контингент в целом. “Все мы были очень юными на войне в Афганистане и у нас не было военного капеллана, который бы нам помогал преодолевать все личные трудности. Сегодня, я осознаю свое призвание быть рядом с военнослужащими и поддерживать их в непростие минуты их жизни”, - сказал он.

Отец Любомир Яворский, заместитель руководителя отдела Патриаршей Курии УГКЦ, по делам душпастирства силовых структур Украины, отметил, что «было достаточно легко с организацией участия в миротворческом контингенте представителя нашей Церкви. Отца Игоря, военные приняли как человека, который хорошо их понимает и сразу были готовы работать с ним».

Кроме того, о Любомир отметил, что военное сообщество оценивает важность присутствия священнослужителя в таких местах, во время отбывания службы военными.