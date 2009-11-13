На Прикарпатье открыли Институт повышения богословского образования УГКЦ

В Коломые Ивано-Франковской области открыли новое духовное заведение - Институт повышения богословского образования священнослужителей Украинской греко-католической церкви Коломийско-Черновицкой епархии им. Епископа Павла Василика. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Коломийско-Черновицкой епархии УГКЦ. Новое учебное заведение для священников разместилось в помещении колледжа епархии. Во время открытия епископ Коломыйско-Черновицкий Николай Симкайло в часовне св. Кирилла и Методия при колледже поздравил душпастирей и пожелал вдохновения Духа Святого для учебы.

Первая группа священников, которая состоит из 40 человек, будет учиться в течение двух лет.

Основными предметами для священников, которые будут повышать свою квалификацию, является библистика, пасторальное богословье, литургика, догматическое и моральное богословие, методика преподавания катехизма.