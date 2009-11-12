В Риме проходит международная конференция, посвященная собору святого Петра

11 ноября в Риме открылась международная конференция, посвященная истории архитектуры и памятникам искусства собора святого Петра.

Организатором конференции, в которой принимают видные историки и искусствоведы, является Национальный комитет „500 лет базилики святого Петра".

В центре внимания участников конференции - история строительства, архитектурные и художественные особенности собора св. Петра.

Конференция проходит в зале для аудиенций в Ватикане и в Национальном музее Рима.