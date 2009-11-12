В Праге обнаружена предполагаемая могила святой Агнессы Чешской

В Праге под полом главного алтаря церкви святого Кастуллюса реставраторы и археологи обнаружили предполагаемую могилу святой Агнессы Чешской (1211-1282).

Об этом со ссылкой на газету «Hospodarske Noviny» от 11 ноября сообщает Седмицы.Ru.

Церковь святого Кастуллюса расположена неподалеку от монастыря, основанного в XIII веке самой Агнессой.

Предполагаемая могила и останки святой обнаружены с помощью специального радиолокатора. Однако ученым еще предстоит провести ряд дополнительных исследований для подтверждения того, что погребение принадлежит Агнессе Чешской.

Открытие предполагаемой могилы святой Агнессы имеет большое значение не только для археологов, но и для Католической Церкви, цитируют «Hospodarske Noviny» мнение представителя архиепископства Праги Алеся Пистора (Ales Pistora).

Считается, что Агнесса была похоронена в основанном ею монастыре, где с 1235 года она была его настоятельницей. Позднее ее останки были перезахоронены в неизвестном месте.

Агнесса Чешская беатифицирована в 1874 г. Папой Римским Пием IX, канонизирована Иоанном Павлом II в 1989 г. Католическая Церковь отмечает ее память 2 марта. Агнесса считается одной из святых покровительниц Чехии и ее портрет присутствует на чешской купюре в 50 крон.