На прошедшей неделе Папа Римский назначил 8 новых епископов Католической Церкви и одного нунция. Оставили свои посты 2 иерарха. Произошла смена настоятеля миссии Sui iuris в Баку. Учрежден новый диоцез в Эквадоре, передает Седмица.Ru со ссылкой на «Ratzinger-Inform».

4 ноября Бенедикт XVI принял отставку главы диоцеза Порту-Насиунал (Бразилия) Жералдо Виейры Гусмана. Его полномочия перешли к Ромуалду Матиасу Куявски, бывшему до сих пор епископом-коадъютором этого же диоцеза.

В этот же день понтифик учредил новый диоцез Сан-Хасинто-де-Ягуачи (Эквадор), выделив его из территории архидиоцеза Гуаякиль и передал его в подчинение митрополии Гуаякиль. Папа назначил первым епископом Сан-Хасинто-де-Ягуачи Анибала Ньето Герру, бывшего до сих пор вспомогательным епископом архидиоцеза Гуаякиль.

Бенедикт XVI назначил вспомогательным епископом Гуаякиля (Эквадор) Гидо Ивана Минду Чалу, приходского священника и епископского викария по духовенству диоцеза Ибарры, передав ему титулярную кафедру Нисы Лицийской.

5 ноября Бенедикт XVI принял отставку главы архидиоцеза Севилья кардинала Карлоса Амиго Вальехо. Его полномочия перешли к Хуану Хосе Асеньо Пелегрино, архиепископу-коадъютору этого же архидиоцеза.

Также Папа принял отставку настоятеля миссии Sui iuris в Баку (Азербайджан) священника Яна Чаплы и назначил ее новым настоятелем священника Владимира Фекете.

Понтифик назначил своим нунцием в Парагвае Элизео Антонио Ариотти, титулярного архиепископа Вибианы, бывшего до сих пор апостольским нунцием в Камеруне и Экваториальной Гвинее.

6 ноября Бенедикт XVI назначил епископом Витбанка (ЮАР) Джузеппе Сандри, высшего провинциала миссионеров-комбонианцев в ЮАР.

Папа назначил вспомогательными епископами архидиоцеза Торонто (Канада): Винсента Нгуена, священника из этого же архидиоцеза бывшего до сих пор дополнительным судебным викарием и вице-канцлером, передав ему титулярную епископскую кафедру Аммаэдары, и Уильяма Терренса МакГраттана, священника из диоцеза Лондон, бывшего до сих пор ректором высшей семинарии «Святой Петр» в Лондоне, передав ему титулярную епископскую кафедру Форноса Малого.

7 ноября глава Католической Церкви назначил епископом Рутенга (Индонезия) Хубертуса Летенга, священника из Рутенга, ректора высшей семинарии в Ритапирете, Маумере.