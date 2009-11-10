Рождественскую елку в Ватикан доставят из Бельгии

Рождественскую елку, которую в этом году установят на площади святого Петра в Ватикане, доставят из Бельгии, сообщает "Седмица.Ру".

23 ноября огромную ель высотой 30 метров и весом 14 тонн срубят у бельгийского города Спа (Spa), а затем с помощью специального автопогрузчика доставят в Ватикан.

Дерево окружностью ствола 260 см растет в заповедной зоне, где находится чаща с елями, возраст которых достигает 90 лет.

Ежегодно на Рождество в Ватикан ели доставляют из разных стран. Так, в прошлом году на площади святого Петра была установлена ель из Австрии, а годом раньше - из Южного Тироля.