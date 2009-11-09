Бенедикт XVI совершил паломничество к месту рождения Павла VI

Папа Римский Бенедикт XVI совершил в минувшее воскресенье однодневное паломничество в Брешию, сообщает Благовест-инфо. Поездкой в этот город на севере Италии понтифик отдал дань уважения родившемуся там Папе Павлу VI.

Павел VI родился в окрестностях Брешии в 1897 году. Он занимал престол св. Петра с 1963 по 1978 год и прославился как Папа-реформатор - в понтификат Павла VI прошла основная часть Второго Ватиканского собора. За год до своей кончины Папа возвел в кардинальское достоинство 50-летнего немецкого прелата Йозефа Ратцингера, который теперь носит имя Бенедикт XVI.

Визит понтифика в Брешию начался с воскресной мессы на площади Павла VI перед городским собором. Несмотря на дождь, на богослужение пришли десятки тысяч верующих. Затем Бенедикт XVI посетил деревню Кончезио и дом, где родился Джованни Баттиста Монтини - будущий Павел VI и местную церковь св. Антония, где он был крещен. Папа также принял участие в открытие новго здания Института Павла VI в Кончезио. Институт исследует наследие Павла VI, проводит культурные и образовательные программы, а также присуждает, раз в пять лет, Международную премию Павла VI. В свое время Иоанн Павел II назвал эту награду «католической нобелевской премией».