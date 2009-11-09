Пресс-служба Ватикана: Иоанн Павел II будет беатифицирован, но не в 2010 г.

Пресс-служба Святого Престола опровергла сообщение, опубликованное итальянской ежедневной газетой «La Repubblica», в котором утверждалось, будто Иоанн Павел II будет беатифицирован в 2010 году, а между Римом и Краковом якобы идет спор за право принять церемонию беатификации, сообщает «Agnuz».

Священник-иезуит Федерико Ломбарди, глава пресс-службы Ватикана, заявил, что Папа Иоанн Павел II «несомненно будет беатифицирован», однако это процесс должен быть завершен в необходимом порядке, включающем также декрет, подтверждающий совершившееся чудо.

Ф.Ломбарди также опроверг сообщения о якобы существующей напряженности в отношениях между Римом и Краковом (Польша). «Папа - это Папа, и он принадлежит Католической Церкви», - сказал он.