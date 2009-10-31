Ющенко в соборе Святого Юра отстоял молебен за здоровье украинцев

20:17, 31 октября 2009
Католицизм
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Молебен отслужил Игорь Возняк

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в архикафедральном соборе Святого Юра во Львове принял участие в молебне за здоровье украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, молебен отслужил архиепископ Львовского УГКЦ Игорь ВОЗЬНЯК.

После завершения молебна В.ЮЩЕНКО посетил крипту собора, где похоронены выдающиеся деятели Украинской греко-католической церкви.

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