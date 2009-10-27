УГКЦ проведет Общественную неделю

С 31 октября по 6 ноября в Киеве будет проведена Общественная неделя УГКЦ.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации Украинской Греко-католической Церкви, лозунг недели: «Примирение как Дар Божий». В рамках мероприятия, в воскресенье, 1 ноября, будет проведена акция солидарности: верующие УГКЦ и все желающие в Киеве, Ирпене, Вышгороде и Броварах посетят детские дома, дома престарелых и тюрьму. Программа недели гражданской ответственности, солидарности и примирения, в частности, включает посещение пенитенциарного учреждения неподалеку от Киева. Это Бучанская исправительная колония № 85 для неоднократно судимых. В программе посещения колонии - проповедь, выступление ансамбля «Украинские краски».

“В Бучанской исправительной колонии среднего уровня безопасности отбывают наказание 1100 человек. Преимущественно молодые люди, средний возраст которых 23-27 лет, из г. Киева и области. Совершенные ими преступления: сбыт наркотиков (до 400 человек), ограбления квартир и транспортных средств (около 300 человек) и более 100 человек – осуждены за убийства и грабежи. Здесь также находится межобластная больница системы на 150 коек”, - отмечается в сообщении.

Открытие ОБщественной недели состоится 31 октября в конгрегационном зале Староакадемичного корпуса Национального университета "Киево-Могилянская академия" при участии главы УГКЦ Блаженнейшего ЛЮБОМИРА, Апостольского нунция в Украине, архиепископа Ивана ЮРКОВИЧА, Главного раввина Киева и Украины Якова Дов БЛАЙХА, официальных представителей других церквей и религий, верующих УГКЦ.

Также в программе недели – презентация социальных проектов Католической церкви, лекции и круглые столы, в которых ожидается участие ведущих научных работников из Украины и Польши.

УГКЦ приглашает представителей масс-медиа к участию в акциях в рамках Общественной недели.