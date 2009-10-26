Тернопольские священники завершили футбольный сезон

Нынешний футбольный сезон завершили священники Тернопольско-Зборовской и Бучацкой епархий УГКЦ.

Они сыграли между собой последнюю в этом году игру. Новый сезон начнется весной.

Такие футбольные соревнования проводятся уже несколько лет подряд, сообщил пресс-секретарь Тернопольско-Зборовской епархии диакон Олег Харишин. По его словам, это пример для молодежи, которая должна ревностно заботиться как о духе, так и о своем теле. Перед каждой игрой и по окончании соревнования священнослужители моляться - "Отче наш" и "Богородице Дево". Главное, говорит диакон Олег Харитин, не результат игры, а своеобразное выявление креативного досуга, которого у священнослужителей не так и много. В конечном итоге, каждая игра объединяет как душпастирей так и самих верян-болельщиков.