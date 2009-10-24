Папа Римский назначил кардинала из Ганы на один из ключевых постов
17:56, 24 октября 2009Католицизм
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Председателем Папского совета
Папа Римский Бенедикт Шестнадцатый назначил 61-летнего африканского кардинала Питера Кодво Аппиа Турксона председателем Папского совета «Справедливость и мир». Эта должность является одной из ключевых в постов в Римской церковной курии, передает Газета.ru. Совет сотрудничает с различными международными и религиозными организациями, содействуя миру и справедливости, соблюдению прав человека. Такое высокое назначение может говорить о том, что в будущем Туксон сможет претендовать на пост Папы Римского, считают аналитики.
На данный момент, Турксон является председателем Конференции епископов Ганы. Он стал первым уроженцем этой страны, который получил пост кардинала Римско-католической церкви.
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