Папа Римский назначил кардинала из Ганы на один из ключевых постов

Папа Римский Бенедикт Шестнадцатый назначил 61-летнего африканского кардинала Питера Кодво Аппиа Турксона председателем Папского совета «Справедливость и мир». Эта должность является одной из ключевых в постов в Римской церковной курии, передает Газета.ru. Совет сотрудничает с различными международными и религиозными организациями, содействуя миру и справедливости, соблюдению прав человека. Такое высокое назначение может говорить о том, что в будущем Туксон сможет претендовать на пост Папы Римского, считают аналитики.

На данный момент, Турксон является председателем Конференции епископов Ганы. Он стал первым уроженцем этой страны, который получил пост кардинала Римско-католической церкви.