200 епископов призвали к отставке коррумпированных глав стран Африки

Более 200 католических епископов Африканского континента призвали коррумпированных глав государств Африки раскаяться или уйти в отставку, передает ВВС.

Свое обращение, собравшиеся в Риме епископы, адресовали политическим лидерам, являющимся членами Римско-католической церкви. В двенадцатистраничном документе, принятом католическими епископами, не названо имен, однако, как отмечают эксперты, одними из самых известных католиков, руководящих африканскими государствами, являются президент Зимбабве Роберт Мугабе и его ангольский коллега Эдуарду душ Сантуш.

Епископы также осудили деятельность транснациональных корпорацией в Африке, эксплуатирующих природные ресурсы континента и наносящих ущерб окружающей среде.

Обращение африканских епископов Католической церкви Ватикан опубликовал в конце трехнедельного синода, проходившего в Риме.