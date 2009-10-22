Ватикан: идеи Маркса не потеряли актуальности

В Ватикане призывают вернуться к идеям Карла Маркса, поскольку философа нельзя считать устаревшим.

Как передает «Газета.Ru», об этом пишет в папской газете Osservatore Romano иезуитский историк немец Георг Санс.

В частности, он указывает, что следует проводить четкие различия между «Марксом коммунистической партии и истинным лицом трирского философа».

Хотя Г.Санс, преподающий историю современной философии в Папском Григорианском университете, считает однобоким материалистический взгляд на историю автора «Капитала», идеи К.Маркса об отчуждении труда и происхождении прибыли, по мнению иезуитского ученого, не потеряли актуальності.

В частности, Г.Санс соглашается с критиковавшим капитализм К.Марксом в том, что различия между бедностью и богатством являются проявлением структур, созданных человеком, а не естественной природной данностью.

Папа Римский Бенедикт XVI уже в 2007 году отметил заслуги К.Маркса в связи с силой его языка и мысли в своей второй энциклике Spe salvi («Cпасены в надежде»).

Обычно точка зрения ватиканской прессы совпадает со взглядом Католической церкви на явления современности.