Ватикан: идеи Маркса не потеряли актуальности
Пишет газета Osservatore Romano
В Ватикане призывают вернуться к идеям Карла Маркса, поскольку философа нельзя считать устаревшим.
Как передает «Газета.Ru», об этом пишет в папской газете Osservatore Romano иезуитский историк немец Георг Санс.
В частности, он указывает, что следует проводить четкие различия между «Марксом коммунистической партии и истинным лицом трирского философа».
Хотя Г.Санс, преподающий историю современной философии в Папском Григорианском университете, считает однобоким материалистический взгляд на историю автора «Капитала», идеи К.Маркса об отчуждении труда и происхождении прибыли, по мнению иезуитского ученого, не потеряли актуальності.
В частности, Г.Санс соглашается с критиковавшим капитализм К.Марксом в том, что различия между бедностью и богатством являются проявлением структур, созданных человеком, а не естественной природной данностью.
Папа Римский Бенедикт XVI уже в 2007 году отметил заслуги К.Маркса в связи с силой его языка и мысли в своей второй энциклике Spe salvi («Cпасены в надежде»).
Обычно точка зрения ватиканской прессы совпадает со взглядом Католической церкви на явления современности.