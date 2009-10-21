Состоялась встреча греко-католических и римо-католических епископов Украины

Состоялась общая встреча епископов Римско-Католической и Греко-Католической Церквей Украины.

Как сообщает Департамент информации УГКЦ, началась встреча Божественной Литургией в кафедре Успения Пресвятой Богородицы Римо-Католической Церкви города Львова. Возглавил Литургию Архиепископ-митрополит Львовский Мечислав Мокшицкий. Проповедь произнес Блаженнейший Любомир, глава УГКЦ, который в частности отметил, что "всякое объединение людей является признаком деяния Святого Духа".

“Такая встреча епископов двух Церквей, которые представляют разные традиции, является видимым знаком единства Католической Церкви в Украине. Это должно стать видимым знаком возможности единства в сегодняшнем обществе", - сказал в комментарии для Департамента информации Преосвященный Владыка Богдан (Дзюрах) секретарь Синода Епископов Украинской Греко-Католической Церкви.

20 октября, в 8.00 Божественной Литургией в византийском обряде под проводом Высокопреосвященного Владыки Игоря (Возьняка), Архиепископа Львовского в реколекционном центре Львовской архиепархии Украинской Греко-Католической Церкви начался второй день общей встречи владык. После Литургии проходили рабочие встречи. Главная тема встреч - "Слово Божье в жизни и миссии Церкви".

Доклад произнес Владыка Петр Геркулян Мальчук, Епископ-помощник Одесско-Симферопольской диецезии, который представил результаты Синода Епископов Католической Церкви, который проходил в прошлом году в Риме и был посвящен теме Божьего Слова. Потом последовала дискуссия, в которой владыки обеих Церквей делились своими мнениями и взглядами, как нужно лучше проповедовать Божье Слово. Во время дискуссии было предложено обсудить тему, как сами епископы, будучи орудиями в руках Божьих, должны лучше проповедовать Слово Божье. Следующая тема: как благодаря Божьему Слову можно улучшить взаимоотношения в епископской ветви двух Церквей.

"Следует отметить, что одним из результатов дискуссии было предложение, чтобы в следующем году провести общие реколекции для епископов двух Церквей", - сказал в завершение Владыка Богдан.