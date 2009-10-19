В Хмельницкой области освящен храм Бориса и Глеб

Преосвященный Владыка Василий (Семенюк), Епарх Тернопольско-Зборовский, освятил новый храм Бориса и Глеба в городе Шепетовка, Хмельницкой области.

Как сообщает сайт Украинской Греко-Католической Церкви, святыня построена благодаря пожертвованиям верующих Тернопольско-Зборовской епархии. На Архиерейской литургии с епископом сослужили декан Хмельницкий отец митрат Иван Данкевич, администратор парафии, отец Василий Боднар и другое духовенство. В молитвенном действе приняли участие представители римо-католической и православной общины (Киевский патриархат), заместитель мэра Шепетовки Лидия Антонюк, начальник общего отдела Ольга Новачук и депутат горсовета Леонид Новачук.

В душпастырском обращении владыка Василий отметил значение храма как источника Божьих ласк и орудиях единства украинского народа, благодарил жертвователей и верных, кторые приобщились к построению святыни. Наиболее активных отметил грамотами. Отец Василий Боднар отдельно выразил благодарность греко-католическим парафиальным сообществам Тернопольской обл., от которых с ноября 2008 года он получал пожертвования на сооружение церкви Бориса и Глеба.