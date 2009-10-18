В Тернополе состоялся крестный ход до 20-летия выхода УГКЦ из подполья

В Тернополе состоялся крестный ход до 20-летия выхода Украинской греко-католической церкви из подполья.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в мероприятии приняли более тысячи человек, в частности около 150 священников.

Начался ход на Микулинецком кладбище молебном по тем, кто погиб, добывая в борьбе право на служение церкви и верным. Выступающие вспоминали времена, когда священники вынуждены были тайно служить литургии по домам, немало из них испытывали притеснения, а патриарх УГКЦ Иосиф Слипый при советской власти был 4 раза арестован и в целом отбыл 18 лет ссылки в лагерях Сибири и Мордовии.

При этом представители духовенства вспоминали, с каким воодушевлением люди возвращались в храмы, когда священнослужители смогли официально служить литургии на рубеже 80-х годов, а также многолюдное богослужение на Микулинецком кладбище в 1989 году, когда УГКЦ вышла из подполья, и священники открыто отправили Службу Божью.

После молебна процессия с церковным пением прошла улицами города с Микулинецкого кладбища до кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы, где состоялась архиерейская литургия.