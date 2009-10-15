УГКЦ подарила морякам икону Зарваницкой Матери Божьей

Представители Одесско-Крымского экзархата Украинской Греко-католической Церкви подарили личному составу Западной военно-морской базы ВМС ВС Украины икону Зарваницкой Матери Божьей.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны, икона была доставлена в Одессу из Марийской святыни села Зарваница Тернопольской области.

Поздравляя военных с праздником Покрова Пресвятой Богородицы и Днем украинского казачества, командир базы капитан 1-го ранга Карен ХАЧАТУРОВ отметил, что теперь украинский народ получил возможность развивать свою национальную самобытность во всех проявлениях жизни.

“И нам, потомкам вольнолюбивых рыцарей, нужно приложить все усилия, чтобы, адаптируя казацкие воспитательные традиции к современности, они обязательно оставались неотъемлемой составляющей украинской ментальности”, - отметил он.

В свою очередь, заместитель командира части по воспитательной работе капитан 2-го ранга Александр ДЕРЕЩУК отметил: “Возрождение казачества является не только возвращением к этнографическим ценностям, но и шагом в будущее, шагом в развитие военно-патриотического, культурного и духовного воспитания молодежи на традициях самоотверженной любви к нашей Родине и упорного служения ей”.

Также со словами приветствия к военным морякам обратились участник первого всеукраинского военного паломничества “Зарваница-2009” офицер отделения воспитательной работы части майор Андрей МАГДАЛЮК и епископ Одесско-Крымского экзархата УГКЦ Василий ИВАСЮК. “В Украине праздник Покровы приобрел особый статус. Он стал проявлением благодарности народа Матери Божьей за ее добро. Еще с незапамятных времен говорили, что Богородица взяла наш край под свою опеку”, - рассказал священнослужитель.

Представители духовенства отслужили молебен, освятили икону Зарваницкой Божьей Матери, окропили святой водой военнослужащих и пожелали, чтобы эта, доставленная из святых мест икона, оберегала и защищала их в нелегком и почетном деле служения на благо Отчизны.

Как отмечается в сообщении, в течение многих лет командование Западной военно-морской базы поддерживает тесные взаимоотношения с представителями многих религиозных конфессий и уделяет серьезное внимание духовному воспитанию матросов и старшин. Примером тому является и подписанное нынешним летом с Одесско-Крымским экзархатом УГКЦ соглашение о сотрудничестве в удовлетворении духовных потребностей военнослужащих части. “Каждый четверг в часы культурно-воспитательной и просветительской работы священнослужители этой церкви посещают наш коллектив и осуществляют душпастырскую опеку над военнослужащими. Они рассказывают им об общечеловеческих моральных ценностях, учат их любить и уважать близких и свою Родину”, - подчеркнул офицер отделения воспитательной работы базы майор А.МАГДАЛЮК.