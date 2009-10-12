Папа Римский канонизировал выходца из Волыни

Пять новых святых канонизировал Папа Римский БЕНЕДИКТ XVI.

Это двое испанских священников, монахиня из Франции, польский архиепископ и бельгийский миссионер Зигмунд Фелинский, который был выходцем из Волыни.

Канонизация состоялась на площади Петра в Ватикане. На церемонию канонизации приехали и высокопоставленные должностные лица тех стран, где жили святые. В частности, премьеры Франции, Испании и Польши, а также монаршая семья Бельгии.

***З.Фелинский родился в 1822 году на Волыни в семье дворян. В 1851-м З.Фелинский поступил в Житомирскую семинарии, потом продолжил обучение в Духовной академии Санкт-Петербурга. Служил в католическом храме св.Екатерины Александровской (Санкт-Петербург).

В 1862 году Папа Римский Пий IX назначил З.Фелинского архиепископом Варшавским. После январского восстания в Польше в 1863 году З.Фелинский попал в ссылку в Ярославль на 20 лет за нежелание сотрудничать с российской властью. В 1883-м был освобожден благодаря вмешательству Святого Престола, однако возвращаться в Варшаву ему запретили.

Последние 12 лет жизни архиепископ З.Фелинский провел в селе Дзвинячка Львовской области (тогда - территория Австрии). 17 сентября 1895 г. З.Фелинский умер в Кракове. Его тело покоится в Варшавском кафедральном соборе.