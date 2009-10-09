В Тернопольской области освятили храм Успения Богородицы

В Тернопольской области в с. Гермаковка Борщевського района освятили храм Успиня Пресвятой Богородицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Бучачской епархии Украинской греко-католической церкви, храм переделан из старого недействующего костела, построенного в 1758 году. Получив разрешение от властей, община села вместо шпиля на церкви установила купол и сделала из костела церковь. Литургию по случаю освящения реконструированного храма возглавил апостольский администратор Бучачской епархии УГКЦ о. Дмитрий ГРИГОРАК.

После литургии о. Дмитрий отметил благодарственными грамотами всех тех, кто принял участие в реконструкции храма.