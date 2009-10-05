Папа Римский: Запад духовно отравляет Африку

Папа римский Бенедикт XVI, открывая синод епископов Католической церкви, осудил материализм стран Запада, передает Газета.ru.

"Нет сомнений, что так называемый "Первый мир" экспортировал и продолжает экспортировать свои духовные ядовитые отходы, которые отравляют людей в других странах мира, в частности в Африке", - заявил понтифик. "В этом смысле колониализм никогда не заканчивался", - отметил он.

Напомним, ранее в этом году Бенедикт XVI совершил пастырскую поездку по африканским государствам.