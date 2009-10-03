Бенедикт XVI канонизирует пятерых блаженных Католической церкви

Папский отдел литургических богослужений сообщил о том, что в воскресенье 11 октября Папа Римский Бенедикт XVI отслужит на площади святого Петра мессу, в ходе которой будет объявлено о канонизации пятерых блаженных Католической Церкви.

Как сообщает «Agnuz» со ссылкой на Пресс-службу Ватикана, новыми святыми Католической Церкви станут:

Зигмунт Щенсный Фелиньский (1822-1895), из Воютина (нынешняя Украина), епископ, основатель Конгрегации сестер-францисканок Семейства Марии;

Франсиско Колл и Гитарт (1812-1875), священник из Ордена братьев-проповедников (доминиканцы), основатель Конгрегации сестер-доминиканок Благовещения Пресвятой Девы Марии;

Жозеф Дамиан Де Вюстер (1840 - 1889), священник из Конгрегации Пресвятых Сердец Иисуса и Марии и Неустанного поклонения Пресвятому Таинству Алтаря (PICPUS);

Рафаэль Арнаис Барон (1911-1938), монах Ордена Цистерцианцев строгого устава;

Мари де ла Круа (Жанна) Юган, дева, основательница Конгрегации Малых сестер бедных (1792-1879).