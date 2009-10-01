Католические епископы ЕС обсудят в Париже правовое положение Церкви
С 1 по 4 октября
Юридический статус Римско-католической церкви в различных европейских государствах станет одним из основных предметов обсуждения на генеральной ассамблее Совета епископских конференций Европы, которая начнет сегодня свою работу в Париже, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на радио Ватикана.
Главы епископатов, которые соберутся в столице Франции по приглашению архиепископа Парижа кардинала Андре Вен-Труа с 1 по 4 октября, обсудят положение церковных учреждений, школ, больниц, благотворительных организаций в разных странах Европы.
На ассамблее с докладом выступит глава этой организации венгерский кардинал Петер Эрде, который представит результаты предварительных исследований о юридическом положении католиков в Старом Свете.
В рамках экуменического диалога делегаты из разных стран обсудят программу предстоящего православно-католического форума о взаимоотношениях Церкви и государства, который пройдет в конце ноября на греческом острове Родос.
В завершение ассамблеи ее участники совершат 4 октября торжественную мессу в соборе Парижской Богоматери.