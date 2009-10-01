Католические епископы ЕС обсудят в Париже правовое положение Церкви

Юридический статус Римско-католической церкви в различных европейских государствах станет одним из основных предметов обсуждения на генеральной ассамблее Совета епископских конференций Европы, которая начнет сегодня свою работу в Париже, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на радио Ватикана.

Главы епископатов, которые соберутся в столице Франции по приглашению архиепископа Парижа кардинала Андре Вен-Труа с 1 по 4 октября, обсудят положение церковных учреждений, школ, больниц, благотворительных организаций в разных странах Европы.

На ассамблее с докладом выступит глава этой организации венгерский кардинал Петер Эрде, который представит результаты предварительных исследований о юридическом положении католиков в Старом Свете.

В рамках экуменического диалога делегаты из разных стран обсудят программу предстоящего православно-католического форума о взаимоотношениях Церкви и государства, который пройдет в конце ноября на греческом острове Родос.

В завершение ассамблеи ее участники совершат 4 октября торжественную мессу в соборе Парижской Богоматери.