УГКЦ приветствует начало диалога православных Церквей в Украине

Блаженнейший Любомир приветствует шаги, направленные на начало или возобновление диалога трех Православных Церквей в Украине.

Об этом сообщает Департамент информации УГКЦ.

Как известно, раньше Синод Украинской Православной Церкви Московского Патриархата принял решение возобновить или начать диалог с двумя другими ветвями православия: Украинской Автокефальной Православной Церковью и Украинской Православной Церковью Киевского Патриархата, чтобы найти пути к пониманию и возможному объединению.

«Это сближение между православными является важным шагом – сказал Блаженнейший Любомир. – Каждое сближение между людьми является плодом Святого Духа. Это явление является не только человеческой политикой, оно имеет в себе Божий промысел. Мы способны предпринять шаг друг к друга только под воздействием Святого Духа».

При этом глава УГКЦ сказал, что изза нехватки информации трудно предусмотреть путь развития этого диалога, но это, по его убеждению, второстепенно. «Сам факт, что такой диалог должен состояться и что он должен привести по крайней мере к сближению и пониманию, есть для нас приятным известием», – отметил он.