Папа Римский завершил визит в Чехию мессой в день памяти св. князя Вацлава

В понедельник 28 сентября Папа Римский Бенедикт XVI свято-Вацлавской мессой завершил духовную часть визита в Чехию в городе Старо-Болеслав (центральная Чехия). На богослужении в память небесного покровителя Чешских земель святого Вацлава молитвы вместе с понтификом вознесли 40 тыс. верующих, сообщает NEWSru.com.

Среди паломников, прибывших в Старо-Болеслав, преобладала чешская молодежь. Именно к ней обратил свои слова Бенедикт XVI. Он благословил их на счастливую и полную морально-нравственных ценностей жизнь. Материальная сторона не является главной для счастья, подчеркнул глава Ватикана.

Завершающий день визита Папы Римского совпал с государственным праздником - Днем чешской государственности, когда граждане республики чтут память святого Вацлава (Вячеслава). В Старо-Болеславе святой был убит 28 сентября 935 года. На месте гибели чешского покровителя понтифик вознес молитву.

В понедельник вечером Папа вернулся в Ватикан. Правительственный самолет президента Чешской республики с Папой Бенедиктом XVI и его свитой на борту совершил посадку на римском военном аэродроме Чампино. Понтифик направился в расположенную в 9 км загородную резиденцию Кастель-Гандольфо.

Трехдневная поездка в Чехию стала его 13-м зарубежным визитом за 4,5 года понтификата и шестым посещением европейской страны. Апостольский визит был приурочен к празднованию дней святого Вацлава, небесного покровителя чешских земель, и осуществлен по приглашению президента республики Вацлава Клауса и архиепископа Пражского кардинала Мирослава Вылка.

По оценкам обозревателей, Чехия была выбрана для посещения понтификом как самая атеистическая страна Европы. Бенедикт XVI на всех религиозных и официальных церемониях - в Праге, Брно и Старо-Болеславе - призывал к духовности и уважению христианских корней Старого континента.

Несмотря на то, что дипломатические отношения между Прагой и Святым престолом поддерживаются уже 90 лет, Конкордата - межгосударственного договора - не существует. Подписанный в 2002 году Пакт об урегулировании отношений не был ратифицирован чешским парламентом, поскольку влечет за собой выплату огромной компенсации Церкви за конфискацию ее имущества в годы социализма. В ходе завершившегося визита стороны договорились отложить этот вопрос до "послекризисных времен".

14-й зарубежный визит римского первосвященника - в Великобританию - намечен на январь 2010 года.