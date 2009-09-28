Папа Римский посетит Португалию

Бенедикт XVI посетит Португалию в мае 2010 года в ответ на приглашение португальской епископской конференции и президента страны. Точная программа визита пока неизвестна, передает Благовест-инфо..

13 мая понтифик посетит Фатиму. Визит этот приурочен к 92-летней годовщине со дня первого явления Богородицы трем пастушкам (13 мая 1917 года).

В 2000 году кардинал Йозеф Ратцингер, тогда - префект Конгрегации вероучения, отвечал за публикацию третьей фатимской тайны.

И Конференция португальских епископов, и правительство страны подтвердили, что Папа принял их приглашение. Глава епископской конференции Жоржи Феррейра да Кошта Ортига, архиепископ города Брага, подчеркнул, что все португальцы, независимо от своих взглядов и веры, будут рады принять «того, кто стал пророком мира и свободы, диалога, справедливости и братской любви».

Португальская конференция епископов уже приглашала Бенедикта XVI посетить страну осенью 2007 года, когда отмечался 90-летний юбилей фатимских явлений. Однако тогда Папа отклонил приглашение, и на праздничных церемониях его представлял государственный секретарь кардинал Тарчизио Бертоне.