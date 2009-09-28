На папскую мессу в Брно пришли 120 тыс. человек

Во второй день своего визита в Чешскую республику Папа Римский Бенедикт XVI совершил мессу под открытым небом в городе Брно. Как сообщает Reuters, на богослужении присутствовали около 120 000 человек. Mногие приехали в Чехию из соседних Словакии, Венгрии и Польши.

Чехия - одна из самых атеистических стран в Европе. Во время последнего социологического исследования каждый второй гражданин страны заявил, что не верит в Бога, и только треть населения ходит в церковь. Поэтому в своей проповеди Бенедикт XVI призвал чехов вернуться к вере.

«История продемонстрировала, до какой нелепости нисходит человек, когда он исключает Бога из контекста своего выбора и своих действий, и как трудно построить общество, вдохновленное ценностями добра, справедливости братства, потому что человек свободен, и свобода его хрупка, - заявил Папа. - Ваша страна, как и другие народы, живет в культурных условиях, часто представляющих радикальную угрозу вере, а стало быть - и надежде... Техническое развитие и совершенствование социальной структуры важны и необходимы, но их недостаточно для того, чтобы обеспечить моральное благосостояние нации. Человек должен быть избавлен от материальных тягот, но гораздо важнее, чтобы он был спасен от зла, поражающего его дух».

Из Брно понтифик вернулся в Прагу, где встретился с лидерами различных религиозны общин Чехии. История христианства - это история Европы, заявил Папа, обращаясь к участникам встречи. «Ее понятия о справедливости, свободе и социальной ответственности, а также культурные и юридические институты, созданные для сохранения этих идей, были сформированы ее христианским наследием».

28 сентября Католическая Церковь празднует память св. Вацлава - небесного покровителя Чехии. В этот день Бенедикт XVI приедет в расположенный недалеко от Праги город Стара-Болеслав, где святой принял мученическую смерть, и совершит там мессу. Затем понтифик проведет встречу с чешским епископатом в Праге, после чего вылетит в Рим.