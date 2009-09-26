Папа Римский начал визит в Чехию

Папа римский Бенедикт ХVI начал сегодня апостольский визит в Чехию. Это тринадцатая зарубежная поездка Йозефа Ратцингера за четыре с половиной года его понтификата.

Как передает ИТАР-ТАСС, Папа Римский Бенедикт ХVI благословил чешскую землю после появления на трапе самолета, который совершил сегодня посадку на правительственной части пражского международного аэропорта Рузина.

Трехдневное пребывание БенедиктаХVI (26-28 сентября) посвящено празднованию дней святого Вацлава, небесного покровителя Чехии и Моравии. «Чешская Республика географически и исторически находится в самом сердце Европы и, пройдя через драмы прошлого века, нуждается, как и весь континент, в возрождении веры и надежды», - заявил понтифик накануне отъезда.

Бенедикт ХVI впервые посещает Чехию с визитом, который местный протокол определил как государственный и пастырский. Он осуществляется по приглашению президента и местной католической церкви.

В течение предстоящих трех дней Папа Римский возглавит несколько богослужений, в которых, как ожидают организаторы, примут участие более 150 тыс верующих. Для встречи с понтификом прибудут католики практически из всех государств Центральной Европы.

Сегодня глава Ватикана встретится с президентом страны Вацлавом Клаусом и другими представителями руководства, а также с дипломатическим корпусом.

В папскую делегацию входят 29 человек из ближайшего окружения суверена Ватикана и иерархи Римско-католической церкви.

Папу в аэропорту Чампино провожал премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.