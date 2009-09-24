Папа Римский впервые за несколько десятилетий посетит Великобританию

Папа Римский Бенедикт XVI совершит визит в Великобританию в январе 2010 года.

Это будет первый визит главы Ватикана в Великобританию за последние 27 лет, сообщает Би-Би-Си.

В конце мая - начале июня 1982 года Соединенное Королевство посетил Иоанн Павел II.

В свою очередь, агенство Кiра со ссылкой на газету The Times называет наиболее вероятным временем проведения визита сентябрь 2010 г.

В отличие от визита Иоанна Павла II (1978-2005) это «будет не пастырский, а официальный государственный визит. Бенедикт XVI, вероятно, встретится в Букингемском дворце с королевой Елизаветой II, а также с высокопоставленными представителями государственной Англиканской церкви.

The Times называет и предполагаемые пункты программы главы Католической Церкви в Великобритании: Лондон, Бирмингем, Оксфорд и Эдинбург. Северная Ирландия, скорее всего, не войдет в программу предстоящего визита Бенедикта XVI.

Ключевой частью визита явится беатификация кардинала Джона Генри Ньюмена (John Henry Newman; 1801-1890).