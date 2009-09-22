Синод РКЦ проведет ассамблею, посвященную ситуации на Ближнем Востоке

Папа Римский Бенедикт XVI объявил о созыве специальной ассамблеи синода епископов Римско-католической Церкви, посвященной ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщает служба печати Святого Престола, запланирован форум на тему: "Католическая церковь на Ближнем Востоке - причащение и свидетельство - единое сердце и одна душа множественности верующих". Он пройдет с 10 по 24 октября 2010 года в Ватикане.

Понтифик заявил о созыве на встрече с патриархами и епископами восточных католических церквей, приглашенными 19 сентября в тронный зал Апостольского дворца Кастель-Гандольфо, в летней папской резиденции. В этой встрече приняли участие патриархи Коптской, Маронитской, Халдейской, Мелькитской и Армянской Церквей, а также латинский патриарх Иерусалима.

Бенедикт XVI заверил их в постоянной молитвенной поддержке. "Когда мы думаем о мире, мысль устремляется, прежде всего, к Святой земле, на Ближний Восток", - сказал римский первосвященник и напомнил о своем паломничестве в этот регион, совершенном в мае.

Тематические синоды епископов - важные ассамблеи высшего католического духовенства - проводятся, как правило, ежегодно. В этом году такой синод пройдет с 4 по 25 октября и будет посвящен Африканскому континенту.