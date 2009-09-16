Во Львове состоялась сессия Синода епископов УГКЦ

13-14 сентября 2009 года во Львове состоялась 46 сессия Синода епископов Киево-Галицкого Верховного Архиепископства УГКЦ.

Как сообщает сайт УГКЦ, в сессионных заседаниях приняли участие 15 членов Митрополичьего Синода.

Представители Синода взяли к сведению выполнение решений 45 сессии Митрополичьего Синода и утвердили повестку дня, в которой среди первоочередных были рассмотрены актуальные вопросы развития информационной деятельности Церкви в Украине; проанализирован документ «Пастырские и литургические указания к Чину похорон» с дополнением; утверждены изменения и дополнения к Положению о епархиальной Катехитической комиссии и принято решение для надлежащей проработки Правильника протопресвитера УГКЦ.

Значительное внимание синодные отцы уделить рассмотрению Проекта программы противодействия абортам в Украине, которую подготовила Межепархиальная комиссия здравохранения УГКЦ. Программа была утверждена и решено создать для ее реализации Координационный совет. Кроме того, были заслушаны отчеты о деятельности Комиссии по делам семьи Киево-Галицкого Верховного Архиепископства УГКЦ и Комиссии кадрового обеспечения Киево-Галицкого Верховного Архиепископства УГКЦ и приняты соответствующие решения для совершенствования их деятельности. После этого участники Синода заслушали также отчет Комиссии по вопросам реституции церковной собственности.

В составе блока экономических вопросов был еще раз рассмотрен проект Положения Фонда «Андреев грош», заслушаны отчеты о становлении Патриаршего бюро паломника УГКЦ и о деятельности Патриаршего экономического совета УГКЦ.

Митрополичий Синод рассуждал над проблематикой т.наз. «группировки Догнала» и решил выдать соответствующую информативную брошюру для лучшего информирования верных о них и ситуацию, которая сложилась в результате их деструктивной деятельности.

Следующую сессию Митрополичьего Синода было решено провести в октябре 2009 года.