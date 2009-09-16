Папа Римский рукоположил пять новых епископов

Бенедикт XVI рукоположил 12 сентября пять новых епископов в базилике Святого Петра, передает Благовест-инфо. В своей проповеди на торжественной мессе Папа призвал епископов «не искать своего», но хранить верность Церкви.

Все возведенные в сан – итальянцы. Это Пьетро Паролин, опытный ватиканский дипломат, бывший заместитель секретаря Святого Престола по отношениям с государствами, а с недавнего времени – апостольский нунций в Венесуэле; Габриэле Джордано Качча, бывший асессор по общим делам при ватиканском госсекретариате, назначенный нунцием в Ливане; Джорджо Корбеллини, заместитель генерального секретаря ватиканского губернаторства, назначенный председателем кадровой службы Святого Престола; Франко Коппола, назначенный нунцием в Бурунди; и Рафаэлло Мартинелли, назначенный епископом города Фраскати, что под Римом.

В своей проповеди Бенедикт XVI назвал три добродетели священнослужителя (в том числе епископа): верность Церкви, благоразумие и доброту. Папа призвал епископов помнить о том, что Церковь им не принадлежит: «Не будем привлекать людей к самим себе, не будем стремиться к власти, престижу, почету». При этом понтифик отметил, что служитель, верный Церкви, «не пытается приспособить веру к веяниям времени», но вместе с тем верность его «не статичная, творческая».

Совершенные Бенедиктом XVI хиротонии стали вторыми за время его понтификата. Впервые Папа рукополагал епископов в 2007 году.