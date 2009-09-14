Сегодня УГКЦ впервые отмечает День Творца

14 сентября Украинская Греко-Католическая Церковь, согласно решению Синода Епископов, впервые приобщается к празднованию Дня Творца, который многие Церкви отмечают как День защиты естественной окружающей среды.

Как сообщает официальный сайт УГКЦ, этот праздник был основан 20 лет тому назад по инициативе Его Святости Димитрия I, Константинопольского Патриарха, который в специальном послании призывал весь христианский мир ежегодно 1 (14) сентября, в день начала Церковного года объединиться в общей молитве к Богу-творцу, выразить Ему благодарность за дар жизни, за прекрасный мир природы, в котором живем, просить прощения за нанесенный вред и умолять о сохранении и спасении всего создания, которое “стогнет и страдает в тяжелых муках” (Рим. 8, 22).

Как отмечают в УГКЦ “День Творца - это очень благоприятный случай вспомнить о христианской ответственности за величественные дары Божьего создания - природы. Это благоприятный случай проснуться из летаргического сна безразличия, раскрыть глаза и увидеть не только критическое состояние окружающей среды но и свое соучастие и ответственность за его разрушение. Это благоприятный случай для своеобразного “экологического уверования” и признания себя детьми Божьими, на которых ожидает все создание (см. Рим. 8, 19), чтобы мы относились к нему по божьему, с любовью и беспокойством, а не как чужестранцы, безжалостные хищники и безрассудные эксплуататоры”.

УГКЦ призывает всех верующих людей в Украине приобщиться к экологической инициативе Вселенского Патриархата, объединившись 14 сентября в молитве благодарности к Богу-Творцу за величественный дар создания и просить о его защите и спасении. “Ми просим также всех небезразличных людей о почете и защите своей окружающей среды, а также призываем всех тех, кому доверена политическая ответственность за наше государство, без промедления принять меры, необходимые для охраны и сохранения природы”, - отмечается в сообщении.