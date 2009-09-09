12-13 сентября пройдет молодежное паломничество в Вышгород

12-13 сентября состоится молодежное паломничество Киевской архиепархии в Вышгород, которое уже во второй раз организовывает Молодежная архиепархиальная комиссия.

Об этом сообщает сайт Украинской греко-католической церкви.

Организаторы надеются, что нынешнее богомолье будет многочисленнее, и в нем примут участие молодые люди из всех уголков архиепархии.

На богомолье духовная программа будет переплетаться с художественной. В частности, с паломниками будут делиться своим творчеством молодежные христианские группы "Ichtis" (Фастов) „Коралі” (Вышгород), ансамбль семинаристов.

В программе пломничества - молебен около Креста на территории Диагностического центра (г. Киев, ул. Богатырская, 30). В субботу также состоится крестный ход со свечами и возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко. В воскресенье, 13 сентября, состоится Божественная литургия, а затем - праздничный концерт.