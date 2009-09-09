Бенедикт XVI встретится с деятелями искусства

Бенедикт XVI впервые встретится с деятелями современного искусства. Об этом сообщил председатель Папского совета по культуре архиепископ Джанфранко Равази, передает Благовест-инфо.

Встреча состоится 21 ноября в Сикстинской капелле Ватиканского дворца.

По данным I.MEDIA, более 300 приглашений уже разослано музыкантам, архитекторам, скульпторам, писателям и режиссерам. В числе приглашенных известный французский художник и скульптор Даниэль Бюрен.

Десять лет отделяют эту встречу от того дня, когда к представителям современного искусства обращался Иоанн Павел II. В своем письме от 4 апреля 1999 года, адресованном людям творческих профессий, предыдущий понтифик подчеркивал: Церковь «нуждается в искусстве». «Лишь искусство способно, - писал Папа, - выделить в идее тот или иной аспект и передать его в цвете, в форме и в звуке так, чтобы пробудить интуицию зрителя или слушателя. При этом не теряется ни трансцендентная ценность идеи, ни ореол тайны».

По словам архиепископа Равази, цель предстоящей встречи – преодолеть разрыв между современным искусством и Церковью. «У современного искусства, - утверждает председатель Папского совета по культуре, - свой язык, своя “грамматика”, совсем не та, что в классическом искусстве, и диалог с Церковью необходим».

Диалог этот начал еще Павел IV, встретившийся с деятелями современного искусства 7 мая 1964 в Сикстинской капелле. «Вы нужны нам», - заявил тогда понтифик, попросив прощения за то неприятие современного искусства, которое Церковь выказывала прежде. В 1973 году в Ватикане были открыты музеи современного искусства.