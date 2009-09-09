В Италии прихожане храма начали «зажигать» свечи через Интернет

Прихожане церкви Святой Марии в итальянском городе Остия в 20 милях от Рима начали "зажигать" свечи в память о своих близких на официальном сайте храма.

По словам местного священника, отца Лудовико Барбанджело, эта идея была встречена верующими с воодушевлением, так как новой возможностью смогут воспользоваться многие прихожане, находящиеся вдали от церкви, или те, кто не может прийти на мессу, но хотят оставаться в постоянном контакте с общиной.

К настоящему времени таким необычным образом уже было "зажжено" около 700 свечей, в том числе в память о жертвах недавнего землетрясения в городе Абруццо и об одном пропавшем без вести человеке, пишет британская газета "Дейли телеграф".

Также на сайте было выложено несколько видеозаписей богослужений, на очереди - трансляция месс в режиме онлайн, рассказал отец Лудовико католическому агентству "Ansa".

В начале нынешнего года Папа Римский Бенедикт XVI призвал верующую католическую молодежь "свидетельствовать о вере в мире цифровых технологий", а в мае понтифик открыл и свой собственный канал на популярном видеопортале "YouTube" - теперь на нем размещаются видео- и аудиозаписи выступлений римского первосвященника, а также новости из жизни Ватикана.