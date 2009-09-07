Жители Чехии смогут получать SMS с цитатами Папы Римского

Каждый желающий житель Чехии перед визитом Папы Римского Бенедикта XVI, намеченным на конец сентября, может с минувшей субботы бесплатно получать SMS-сообщения с цитатами из энциклик понтифика, сообщила пресс-служба католической епархии Брно, выступившей инициатором проекта.

Цитаты будут доступны абонентам всех операторов мобильной связи, действующих на территории страны. Католические иерархи надеются таким образом привлечь внимание жителей Чехии - одной из самых секуляризованных стран Европы - к визиту главы крупнейшей в мире христианской конфессии.

Во время визита в Чехию 26-28 сентября этого года Папа Римский посетит Прагу, Брно и Стара Болеслав. На 26 сентября намечена встреча понтифика с президентом Чехии Вацлавом Клаусом и его супругой Ливией Клаусовой в Пражском Граде.

Затем Папа Римский побывает на концерте в чешской филармонии. Вечером Бенедикт XVI осмотрит собор Святого Вита, где примет участие в вечерне.

Ожидается, что в мессе, которую Папа Римский совершит в Брно, примут участие около 150 тысяч человек.

Согласно официальным статистическим данным, католики составляют 27% населения страны, чешские евангелисты и гуситы - около 2%, другие религии - около 3%. Большинство населения Чехии - 59% - называют себя атеистами.