В Хмельницкой обл. состоится катехетический симпозиум
14:01, 07 сентября 2009Католицизм
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Институт богословских наук приглашает
10-11 сентября 2009 года в Институте Богословских Наук в Городке Хмельницкой области состоится катехетический симпозиум, посвященный теме «Катехезиз для людей особенной опеки».
Об этом сообщает Католический медиа-центр.
В 14 раз Институт собирает священников, сестер и катехетов не только Камянец-подольской диецезии, но и всех, кому не безразличен катехезис и провозглашение Евангелиґ тем, кого Господь ставит на жизненном пути.
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