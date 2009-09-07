В Хмельницкой обл. состоится катехетический симпозиум

10-11 сентября 2009 года в Институте Богословских Наук в Городке Хмельницкой области состоится катехетический симпозиум, посвященный теме «Катехезиз для людей особенной опеки».

Об этом сообщает Католический медиа-центр.

В 14 раз Институт собирает священников, сестер и катехетов не только Камянец-подольской диецезии, но и всех, кому не безразличен катехезис и провозглашение Евангелиґ тем, кого Господь ставит на жизненном пути.