Шери Блэр: запрет контрацепции препятствует карьере
"Церковь должна пересмотреть взгляды"
«Католическая церковь должна пересмотреть свои взгляды относительно контрацепции, поскольку такой подход препятствует профессиональному росту женщин». Такое мнение относительно применения контрацепции выразила Шери Блэр, жена бывшего премьера Великобритании, во время встречи с читателями на Международном Фестивале Книги в Эдинбурге, - сообщает Христианский Мегапортал invictory.org со ссылкой на католический сайт christusimperat.org.
Шери считает себя католичкой и, как подчеркивают многочисленные британские медиа, именно она убедила своего мужа перейти с англиканской в католическую веру. Раньше жена Блэра публично признала, что употребляет контрацептивы, а их 9-летний сын Лео был зачат, потому что она "забыла принять таблетку".
«Одной из причин прогресса, который делают женщины в мире, стала возможность контролировать свою плодотворность. Без этого я не достигла бы всего, что у меня есть», - сказала Шери Блэр, представляя на Фестивале свою новую книгу «Говоря за себя». Она добавила, что есть существенная разница между невозможностью зачатия жизни и уничтожением зародившейся жизни.
Комментируя это утверждение, спикер Католической Церкви в Шотландии Петер Кеарней подчеркнул, что Шери Блэр ошибается относительно контрацептивов, и напомнил, что абортивная таблетка «на следующий день» также «уничтожает жизнь» да и обычная контрацептивная таблетка «может сделать то же самое».