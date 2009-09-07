Епископы Хорватии протестуют против "войны с крестами"

Католические епископы Хорватии выступили с резкой критикой инициативы президента страны Степана Месича об удалении всех религиозных символов и, в частности, крестов из публичных мест, сообщила хорватская католическая газета Glas Koncila.

Президент, ссылаясь на светский характер государства, в августе выступил за снятие распятий и крестов со стен всех государственных и общественных организаций, включая больницы, школы, суды и полицейские участки.

Епископы напомнили президенту о том, что почти 90% населения Хорватии - католики, а также сослались на результаты проведенного недавно социологического опроса, согласно которым большая часть жителей не согласна с инициативой главы государства.

Католические иерархи призвали Степана Месича еще раз обдумать свою инициативу и "не демонизировать крест".

По мнению епископата, борьба с распятиями и христианскими символами, которая породила волну возмущения и широкую дискуссию в обществе, - это отвлекающий маневр властей, которые хотят увести людей от обсуждения реальных проблем, связанных с тяжелым экономическим кризисом в стране.

В августе хорватский теолог Адальберт Ребич в своем выступлении по государственному телевидению подчеркнул, что крест является символом западной культуры, а не только предметом почитания христиан. Богослов сравнил президента страны с диктаторами вроде Ленина, Сталина и Тито, которые объявили войну крестам. "Мы знаем, как трагичен был их конец, и я не хочу, чтобы Месич закончил так же", - сказал Адальберт Ребич, высказывание которого широко цитировали хорватские СМИ.

РИА "Новости"