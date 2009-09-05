В Риме проходит католико-православный симпозиум

Посвященный Святому Августину, католико-православный симпозиум начался в Риме. Форум организован Папским Университетом Антонианум, а также греческим Университетом Аристотеля в Салониках.

Об этом сообщает Католический медиа-центр.

Это уже 11 такой симпозиум. Целью его, как отмечают организаторы, не есть выработка общих принципов в контроверсионных вопросах, а лучшее взаимопознание. Предыдущие симпозиумы касались таких тем, как молитва, монастицызм, духовность Европы или церковная жизнь. Нынешний симпозиум начался 3 сентября католической литургией в монастыре сестер августианок, а завершится в субботу вечерней службой в православной церкви святого Теодора.

К участникам симпозиума обратился со специальным посланием Папа Римский Бенедикт XVI. Папа Римский отметил значение темы нынешней сессии, которая является ключевой для понимания западного христианства. „Святой Августин, великий отец латинской Церкви имеет фундаментальное значение для теологии и культуры Запада. Зато рецепция его мысли в православной теологии оказалась по-видимому проблематичной».