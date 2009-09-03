Папа Римский посетит Чехию

26 сентября начинается визит Папы Римского Бенедикта XVI в Чехию, сообщает сайт радио «Ватикан».

Папа Римский уже посещал Чехию раньше - в 1992 году, еще будучи кардиналом. В этот раз понтифик посетит три города: Прагу, Брно и Стары Болеслав. Визит пройдет под девизом «Любовь Христа - сила наша» в свете трех главных добродетелей христианской жизни: веры, надежды и любви.

Приезд понтифика в Чехию важен не только для католиков, но и для всей страны, отмечает радио «Ватикан». В этом году отмечается 20-летие падения коммунистического режима, при котором преследовались католики.

О своем участии во встрече с Папой Римским уже заявили свыше ста тысяч человек. На католической мессе в Брно ожидается присутствие 70 тысяч верующих, а в Стары Болеслав – 30 тысяч.

Бенедикт XVI прибудет в Прагу 26 сентября, где посетит храм святой Марии Победительницы, известной также и как храм Младенца Иисуса. Там состоится встреча с семьями, за которой последуют официальный визит президенту Чешской Республики, встреча с политиками и дипломатическим корпусом.

В конце первого дня понтифик совершит вечерню в соборе святых Вита, Вячеслава и Адальберта (Войцеха). В богослужении примут участие священники, монашестующие, семинаристы и миряне.

В воскресенье 27 сентября Бенедикт XVI совершит мессу в городе Брно, втором по величине городе страны, столицы Моравии, известной как «самая религиозная ( католическая) часть страны». В Брно ожидается прибытие более ста тысяч человек. Во время мессы Папа Римский освятит первые камни для строительства новых храмов, часовен и пастырских центров.

По окончании богослужения понтифик вернется в Прагу, где последуют две встречи – «экуменическая и встреча с академическим миром».

В понедельник 28 сентября Бенедикт XVI отправится в Стары Болеслав. В этот день Католическая церковь чтит память святого Венцеслава ( Вячеслава), убиенного в этом городе 1100 лет тому назад. После почитания мощей священномученика Вячеслава Папа Римский совершит мессу для молодых верующих Чешской Республики.

В городах Брно и Стары Болеслав местные католические общины уже приготовили обширный график различных мероприятий.

Подготовка к визиту Бенедикта XVI ведется и на духовном уровне: епископы страны уже огласили 4 пастырских послания, опубликовали молитвослов и другие материалы. Сами молодые католики готовят особую программу, призванную помочь углубить веру, надежду и любовь, сообщает радио «Ватикан».