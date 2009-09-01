В Тернопольской области короновали чудотворную икону Матери Божьей Святого Розария

В Чорткове Тернопольской области 29 августа состоялась коронация чудотворной иконы Матери Божьей Святого Розария. Как сообщает РИСУ со ссылкой на Католический медиа-центр, в 2002 году корону освятил Папа Иван Павел ІІ.

Святую Мессу, приуроченную этому событию, вместе с Львовским митрополитом отслужили епископ ординарий Луцкой диецезии Маркиян Трофимяк, епископ Львовской архидиецезии Леон Малый, о. Дмитрий Григоряк, Апостольский Администратор Бучацкой епархии, а также священники Римо-католической, Греко-католической и Православной Церквей.

После Праздничной Литургии состоялась торжественный ход с иконой улицами Чорткова и посещение храмов города.

* * * Икона Матери Божьей св. Розария когда-то находилась в главном алтаре храма св. Станислава в Чорткове. Известно, что история чудотворной иконы началась в Островне под Витебском (конец XV ст.), где она была известна как Островецкая. В 1654 году во время экспансии россиян на белорусские земли доминиканцы тайно вывезли икону во Львов и поместили в храме св. Марии Магдалины. Там в течение десяти лет икона прославилась 86-ю чудесами. Польский король Ян Казимир во время военного похода на Москву (1663) подарил святую реликвию доминиканцам из Чорткова. Раньше на иконе была надпись латинскими буквами: «Ян Казимир, Король Польши, был в Чорткове с чудотворной иконой из Островни».

В Чорткове чудотворная икона Матери Божьей Святого Розария была в большом почете 300 лет. Ее украшали серебряные короны одеяния и драгоценности. Икона закрывалась подвижным заслоном, расписанным масляными красками. В 1945 году святая реликвия была перевезена в Краков, где ее поддали консервированию, а в сентябре 1983 года она была выставлена в каплице Котовских храма св. Яцка в Варшаве. Там ежегодно в первое воскресенье сентября встречаются паломники, выходцы Чорткова и околиц, поздравить свою Мадонну. Образ Матери Божьей, которая в настоящее время находится в Чорткове – копия этого образа.