УГКЦ инициирует Всенародное паломничество в Собор Святой Софии в Риме

Осенью в 2009 году Украинская Греко-католическая Церковь будет отмечать ряд юбилеев: 40-летие посвящения собора Святой Софии в Риме; 50-летие посвящения нынешней Папской Коллегии св. Покрова (тогдашней Малой Семинарии); 65-тую годовщину смерти Митрополита Андрея (Шептицкого); 25-тую годовщину смерти Патриарха Иосифа Слепого.

Как сообщает РИСУ, по случаю этих событий и при поддержке и благословении Главы УГКЦ Патриарха Любомира 9-12 октября организуется Всенародное паломничество к Собору Святой Софии.

«Премудрость построила себе дом» (Пр. 9.1) - было лозунгом Патриарха Иосифа Слепого, который построил собор Святой Софии, помещения Украинского Католического Университета в Риме, вернул в собственность УГКЦ Паломнический дом на Площади Мадонна деи Монти в центральной части Рима, учредил Общество «Святая София», - отмечается в сообщении.

Организаторы паломничества приглашают верных Украинской Греко-католической Церкви и всех людей доброй воли принять участие в мероприятии.