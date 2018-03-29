Католикам Дніпропетровська повернено костел святого Йосипа

Після тривалих судових розглядів католики Дніпропетровська знову отримали храм у свою власність. Знакова подія для римо-католицької парафії Дніпропетровська - освячення історичного костелу св. Йосипа, розташованого у центрі міста сталася 29 серпня. В церемонії освячення костелу св. Йосипа взяли участь Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ. Єпископ Харківсько-Запорізької дієцезії римо-католицької церкви Мар’ян БУЧЕК. Разом з представниками РКЦ різних регіонів України відслужили урочисту Святу Месу. У напівзруйнованому храмі цього святкового дня зібралися понад 300 дніпропетровських парафіян-католиків, що майже 4 роки боролися за костел.

За словами Яцека КЛЮЧКОВСЬКОГО, рамкова угода між Україною и Польщею від 1993 р. передбачає сприяння всебічному розвитку діаспор в обох країнах, зокрема культурного та релігійного, повернення релігійних споруд.

«Я дуже вдячний керівникам області, Дніпропетровська та журналістам за те, що вони підтримували католицьку громаду під час тривалих судових процесів щодо повернення храму», - зазначив Посол.

Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ відіграв важливу роль у справі повернення костелу св. Йосипа парафіянам. Після його візиту до Дніпропетровська в лютому 2009 р. своє сприяння, зокрема юридичний супровід судових процесів католицькій громаді міста надала Дніпропетровська облдержадміністрація.

25 червня 2009 р. Господарський суд Дніпропетровської області ухвалив рішення про право власності римо-католицької громади на костел св. Йосипа. До цього будівлею храму незаконно володіла корпорація "Dugsbery Inc" (США). 10 серпня Апеляційний господарський суд Дніпропетровської області залишив без змін рішення від 25 червня, яке таким чином набрало законної сили згідно зі ст.85 Господарського процесуального кодексу України.

Водночас корпорація "Dugsbery Inc», зареєстрована в Каліфорнії, і яку пов’язують з Павлом ЛАЗАРЕНКОМ, до останнього не бажає миритися з очевидним фактом що будівля костелу, розташована на «червоній» лінії центрального проспекту Дніпропетровська, вже їй не належить.

Після рішення обласного Апеляційного господарського суду, 20 серпня вранці в костелі з`явилися невідомі особи на чолі депутатом міської ради Дніпропетровська від Блоку Лазаренка, які назвалися представниками "Dugsbery", і наказали прихожанам залишити приміщення. Представники "Dugsbery" аргументували свої дії тим, що право власності зареєстровано за ними. І, мовляв, поки Дніпропетровське міське бюро інвентаризації не зареєструє його за парафією, католики не можуть користуватися храмом.

Напружену ситуацію розрядили співробітники міліції, які ознайомившись з рішеннями судів пояснили представникам "Dugsbery", що їх право власності юридично скасоване і парафіяни законно перебувають у приміщення храму.

Однак зустрівшись з черговою агресією представників "Dugsbery" парафіяни вирішили цілодобово перебувати в храмі, щоб вберегти його від можливих провокацій та подальшої наруги.

Корпорація "Dugsbery", яка стала власником будівлі костелу у 1998 р., протягом останніх років пори судові розгляди намагалася його взагалі зруйнувати. Власне, її представників хвилював не сам костел, а дорогоцінна земля на «червоній» лінії центру Дніпропетровська. Тут бізнесмени планували побудувати торгівельно-розважальний центр.

У липні 2007 р. будівельники, найнятті “Dugsbery”, почали руйнувати дах і склепіння храму, чим викликали жорсткий протест католицької громади Дніпропетровська та інших регіонів України. В результаті на багатосторонніх переговорах представників духовенства, міської влади, парафії та власника було досягнуто домовленості про припинення руйнування будівлі храму та початок переговорів про повернення костелу громаді.

Проте дах костелу був зруйнований. Після дощів на стінах храму з’явилися фрески, зафарбовані в роки радянської влади. Наразі костел св. Йосипа потребує серйозного ремонту. Однак керівники римо-католицької церкви налаштовані відбудувати храм найближчим часом – коштом парафіян та благодійників. За словами єпископа Харківсько-Запорізької дієцезії Мар’яна БУЧЕКА, відроджений костел має незабаром стати візитівкою Дніпропетровська, свідченням поваги до різних релігійних поглядів його жителів та влади перед світовою громадськістю.

Історія Римо-католицької парафії в Дніпропетровську своїм корінням сягає кінця XVIII століття, коли на береги Дніпра приїхали колоністи з Німеччини, Польщі та Чехії. Перший мурований католицький храм у губернському місті Катеринославі був збудований 1877 р. саме за кошти колоністів і освячений єпископом Саратовсько-Кишинівської дієцезії, в склад якої входило місто. Міська статистика населення Катеринослава тієї пори свідчить про те, що на той час у Катеринославі мешкало близько трьох тисяч римо-католиків. Революція 1917 р. спричинила тривалу перерву в існуванні парафії: войовничо-атеїстична радянська влада фізично винищувала вірних та духовенство. В 1919 році настоятель костелу о. Скверчевський був розстріляний на подвір’ї храму, актив громади знищувався духовно та фізично. Парафія тимчасово відновила своє існування під час Другої світової війни. В Дніпропетровську був розташований італійський окупаційний корпус, і у відкритому окупаційною владою храмі італійський військовий капелан відправляв Богослужіння. Остаточно храм був закритий радянською владою в 1947 році. Він був переданий на баланс спортивних організацій і використовувався як дитяча спортивна школа, спортивний зал, управління спортивних лотерей. Після одержання Україною незалежності за сприянням Кам’янець-Подільського єпископа Йоана Ольшанського парафія почала відроджуватися. Вперше, після майже 50-річној перерви, в Дніпропетровську була відправлена Свята Меса у приватній оселі.

В березні 1992 року обласна держадміністрація видала парафії свідоцтво про реєстрацію релігійної громади.

У 1998 р. Дніпропетровська обласна рада незаконно продала приміщення костелу св. Йосипа приватній структурі, через півроку будівля була перепродана корпорації “Dugsbery”.

Раїса МИХАЙЛОВА, УНІАН