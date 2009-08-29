В Днепропетровске освятили костел св. Иосифа

Сегодня в Днепропетровске Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ принял участие в церемонии освящения костела св. Иосифа на проспекте К. Маркса, 91, переданный католической общине города в собственность по решению суда.

Как передает корреспондент УНИАН, освятил храм и отслужил торжественную Святую Мессу епископ Харьковско-Запорожской диецезии римско-католической церкви Марьян БУЧЕК. Также на праздничной церемонии присутствовали представители РКЦ из других регионов Украины, свыше 300 днепропетровских прихожан-католиков.

Я.КЛЮЧКОВСКИЙ отметил, что рад возвращению костела местным католикам, среди которых достаточно много людей имеют польские корни.

«Рамочное соглашение между Украиной и Польшей от 1993 г. предусматривает содействие всестороннему развитию диаспор в обеих странах, в частности культурного и религиозного, возвращение религиозных сооружений. Я очень благодарен руководителям области, Днепропетровска и журналистам за то, что они поддерживали католическую общину во время длительных судебных процессов относительно возвращения храма», - отметил посол.

Костел нуждается в серьезном ремонте, в частности полном восстановлении крыши, которая была разрушена бывшим владельцем здания.

25 июня 2009 г. Хозяйственный суд Днепропетровской области принял решение о праве собственности римско-католической общины на костел св. Иосифа. До этого зданием храма незаконно владела корпорация "Dugsbery Inc" (США). 10 августа Апелляционный хозяйственный суд Днепропетровской области оставил в силе решение от 25 июня, которое, таким образом, вступило в законную силу.

Костел св. Иосифа был построен в Екатеринославе в 1877 году за средства католической общины – переселенцев из Польши и других стран Западной Европы. В 1937 г. советская власть запретила католикам собираться в храме, в 1948 г. отобрала помещение костела у римско-католического прихода.