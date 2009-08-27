Длится пешее паломничество в Святоуспенскую Уневскую лавру

Пешее паломничество в Святоуспенскую Уневскую лавру Студийского Устава УГКЦ длиться 25-27 августа. Нынешнее августовское паломничество будет 17-м, посвящено оно 20-й годовщине выхода из подполья Украинской Греко-католической Церкви. Паломничество началось молитвой в храме св. Архистратига Михаила. Среди паломников - студенты Украинского католического университета, духовных семинарий, учебных заведений Львова.

Как сообщил РИСУ руководитель паломничества еромонах Юстин Бойко, особенностью нынешнего паломничества в Унив является то, что в нем, кроме паломников, принимают участие люди, которые имеют непосредственное отношение к периоду гонений на Церковь в Украине. Ими будут два епископа: Юлиан Вороновский, епарх Саморско-Дрогобычский и Тарас Сенькив, епископ-помощник Стрыйской епархии и два отца-монаха: Василий Мендрунь и Михаил Волошин. Они поделятся с паломниками собственными воспоминаниями о тех нелегких временах.

Прибудут паломники в Святоуспенскую Уневскую лавру 27 августа, где в 21.30 начнутся богослужения. Ночью молодежь со свечами отправится на Монашескую гору, где состоится панихида за всех умерших отцов и братьев УГКЦ. 28 августа в 6.00 начнется Литургия, в 7.30 - водосвятье и освящение трав, чтение молитв над больными, в 10.00 состоится архиерейская Литургия. В программе богомолья предусмотрена и художественная программа.

*** Святоуспенская Уневска Лавра принадлежит к одному из самых старых монастырей в Галичине. В архивных документах с начала XIV ст. Унив вспоминается как известный духовный центр.

С возрождением Студийского монашества в Украине митрополитом Андреем Шептицким, Уневскую Лавру в нач. XIX ст. было передано монахам Студитам, которые оказались на перепутье после ликвидации Лавры св. Антония Печерского на Скнылове. Уже перед войной Уневская Лавра стала большим центром паломничества в Западной Украине.

Паломничество в Унив возобновилось с началом независимости Украины, когда Лавра была возвращена монахам.