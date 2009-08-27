УГКЦ организовывает благотворительные концерты “С верой и любовью”

При инициативе Украинской греко-католической церкви и под патронатом ее главы блаженнейшего ЛЮБОМИРА (ГУЗАРА) с 7 по 22 сентября в 13 городах Украины пройдут благотворительные концерты популярной музыки “С верой и любовью”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил режиссер-постановщик песенного собора Сергей АРХИПЧУК.

Он напомнил, что академические концерты, объединенные таким же названием, с большим успехом прошли в мае с.г. По информации С.АРХИПЧУКА, второй тур концертов охватит города в 6 областях Украины: Волынской, Ривненской, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской.

Присутствовавший на пресс-конференции блаженнейший ЛЮБОМИР (ГУЗАР) убежден, что эти концерты являются “лекарствами от всех болезней” современного общества, поэтому есть намерение охватить ими как можно больше возрастных групп населения и людей разных верований. В частности, если концерты классической академической музыки посещали в основном люди старшего возраста, то предполагается, что на концерты в сентябре придет “более молодая публика”, с точки зрения не только возраста, но и молодости духа. Планируется организовать в будущем и детские концерты.

“Мы убедились, что те концерты, которые были в мае, что такая музыка в форме таких концертов имеет очень благородный, успокаивающий характер для людей. Люди воспринимали это как бальзам на их души. И мне это кажется чрезвычайно важным сегодня особенно, когда мы живем в такой ситуации – в период кризиса экономического и других проблем, с ним связанных, и накануне политического сезона, где создается суета, беспокойство...”, - сказал глава УГКЦ.

По его словам, с помощью этих концертов делается попытка дать людям определенный “успокаивающий бальзам для души”.

“Чтобы в этой суете они могли войти в себя и ощутить внутренний покой, внутреннее удовлетворение, внутреннее ощущение себя самих, что должно дать не только большое удовлетворение, но и момент духовного отдыха и духовного подъема”, - это, по его словам, “основная мысль” по поводу того, чего хочет достичь УГКЦ.

Как сообщил С.АРХИПЧУК, в концертах примут участие известные группы, в частности, “Пиккардийская терция”, “Друга рика”, “СКАЙ”, “Гудимов”, а также исполнители: Тарас ПЕТРИНЕНКО, Татьяна ГОРОБЕЦ, лидер группы “Мандры” ФОМА, Игорь МИРОШНИЧЕНКО. По его информации, группа “Горгишели” специально пишет псалом, который представит на этих концертах. Ведущей концертов будет известная актриса и телеведущая Ольга СУМСКАЯ, которая также будет читать на концертах стихи.

Попасть на концерт можно будет по приглашениям, которые будут распространяться прежде всего в приходах УГКЦ и в молодежных, общественных организациях и сообществах. Каждое такое приглашение будет предусматривать определенную сумму взноса в поддержку церкви – от 20 до 50 грн.

Как отмечалось на пресс-конференции, собранные на весенних и нынешних концертах средства пойдут на завершение строительства Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве. Во время академических концертов в мае было собрано около 800 тыс. грн.