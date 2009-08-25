В Херсоне варварски уничтожен греко-католический храм

По указанию неизвестного заказчика в центре Херсона был снесен двухэтажный храм, который находился в общем пользовании Украинской Греко-католической Церкви (УГКЦ) и Немецкой Евангелично-Лютеранской Церкви (НЕЛЦ). Как сообщает Департамент информации УГКЦ, двухэтажный храм, а также освященный крест были уничтожены рабочими строительной компании "Парнас".

По словам декана Херсонского деканата УГКЦ о. Степана Макара, представитель этой компании руководил рабочими «с улыбкой на устах», и всячески показывал свое циничное отношение к событиям. «Не имея никаких разрешительных документов, строители варварски разрушили христианскую святыню, а на месте храма вырыли глубокий котлован», – сообщил о. Степан.

Как считает греко-католический священник, причиной захвата земли стало ее удобное место расположения. «В центре города земля очень дорогая, и кто-то хочет на этом нажиться», – отметил о. Степан Макар.

«Последний раз церкви в Украине разрушали еще при Сталине», – такими словами прокомментировал факт разрушения греко-католического храма в Херсоне Владыка Василий (Ивасюк), экзарх Одесско-Крымский.

«Мы живем в третьем тысячелетии, мы распрощались с советским тоталитарным прошлым, однако, к моему пребольшому сожалению, люди еще не до конца осознали роль Церкви в жизни общества и многие, все еще несут в своих сердцах пережитки прежней тоталитарной системы», – отметил Одесско-Крымский экзарх.

Тот факт, что церковь разрушали с особенным цинизмом и «презрительной улыбкой на лице» свидетельствует, по мнению епископа, о желании вандалов нанести как можно большую боль верующим. «Я лично почувствовал настоящий шок, когда мне сообщили об уничтожении храма, – комментирует владыка Василий. – Не верится, что такое может происходить сегодня, на восемнадцатом году Независимости ...».

«Как только закончатся праздники, мы подадим иск в суд о прекращении любых действий до прояснения обстоятельств. Потом будем отстаивать храм согласно документам», – отметил священник. «Документа о снесении не было ... Мы подали заявление в прокуратуру. Будем встречаться с представителями власти».

Справка: В 2003 году херсонская городская власть выделила для немецкой лютеранской общины 15 соток земли, на которой протестантская община спроектировала строительство храма и дома пресвитера. На этом участке был построен двухэтажный дом для пастыря.

Благодаря сотрудничеству УГКЦ и Немецкой Евангелично-Лютеранской Церкви в 2009 году была выработана стратегия общего служения верующих обеих церквей в городе Херсоне, а 3 мая 2009 Экзарх Одесско-Крымский Василий (Ивасюк) освятил помещение под часовню «Перенесения мощей св. Николая Мирликийского» и крест, на месте которого планируется построить храм в честь Покровы Пресвятой Богородицы.